Após deixar o Campeonato Brasileiro escapar entre os dedos, o Botafogo entrou no Carioca para fazer as pazes com a torcida e conquistou a segunda vitória consecutiva neste sábado ao derrotar o Bangu, por 2 a 0, no estádio Nilton Santos. O técnico Tiago Nunes, que vem rodando elenco, estimou um prazo de 40 dias para deixar o elenco em condição ideal.