Principal tenista do país e 77º do ranking mundial, Thiago Wild alegou problemas físicos e pediu dispensa da equipe brasileira que enfrenta a Suécia pela Copa Davis nos dias 2 e 3 de fevereiro. "O Wild me falou que sentiu um desconforto no pé e achou melhor não ir para essa Copa Davis", afirmou o capitão do Brasil, Jaime Oncins.