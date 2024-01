Thiago Carpini comandou neste sábado a primeira atividade como treinador do São Paulo. O treino foi realizado no Centro de Treinamento da Barra Funda, onde foi recepcionado pela diretoria e apresentado ao elenco. Ele chega para substituir Dorival Júnior, que aceitou o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. O clube tricolor arcou com a multa de R$ 1 milhão para tirá-lo do Juventude, que anunciou Roger Machado para o seu lugar.