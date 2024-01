O técnico Thiago Carpini iniciou sua trajetória no São Paulo com o "pé direito". Após ser apresentado aos jogadores, ele comandou o jogo-treino, neste sábado, no Centro de Treinamento da Barra Funda, e acompanhou a vitória do seu time sobre o São Bernardo, adversário do Campeonato Paulista, por 3 a 1, com gols de Galoppo, Wellington Rato e Juan. Matheus Régis descontou.