O proprietário da SAF do Botafogo, John Textor, foi questionado nas redes sociais sobre os problemas na contratação do lateral-direito Wilson Manafá e afirmou que, se o jogador português não reforçar o time, é porque ele não vai deixar outro clube desrespeitar o Botafogo. Manafá foi anunciado na terça da semana passada e era esperado no Rio de Janeiro nos dias seguintes.