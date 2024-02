A morte do quatro vezes campeão do mundo Mário Jorge Lobo Zagallo, no dia 5 de janeiro deste ano, intensificou um desentendimento familiar sustentado por anos. O testamento do Velho Lobo fala em "profunda decepção" com três dos quatro filhos e deixa a maior parte da herança para Mário César, o caçula. Os outros, Paulo Jorge, Maria Emília e Maria Cristina, ficaram insatisfeitos e resolveram judicializar a questão.