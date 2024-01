Após a volta do presidente Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou acerto com o Mineirão, em Belo Horizonte, para o local disputa do título da Supercopa do Brasil, que acontecerá no dia 3 de fevereiro, entre Palmeiras e São Paulo. Ainda restam poucos detalhes a serem definidos, mas a decisão deve ser oficializada nos próximos dias. Além disso, após encontro das duas principais organizadas dos times com a Polícia Civil de São Paulo, ambas as torcidas devem estar presentes no estádio.