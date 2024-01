A CBF definiu os detalhes que eram pendentes e confirmou nesta sexta-feira que o Mineirão vai receber a Supercopa do Brasil deste ano. Palmeiras e São Paulo, campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2023, respectivamente, se enfrentarão no estádio em Belo Horizonte no dia 4 de fevereiro, às 16h. A data foi alterada de última hora a pedido da TV Globo, que irá transmitir o clássico, antes agendado para o dia 3 do mesmo mês.