A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que realizará o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (02), em cerimônia marcada para as 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento, que será transmitido pela CBF TV, reunirá 80 clubes e vai definir os 40 confrontos desta fase inicial da competição e os mandantes das partidas da segunda fase.