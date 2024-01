Fora dos planos do técnico Umberto Louzer, o volante Lima foi emprestado pelo Guarani para a Internacional de Limeira até o fim do Campeonato Paulista. Lima foi contratado pelo Guarani no início do ano passado depois de ter defendido a Chapecoense, mas fez apenas cinco partidas antes de ser emprestado ao Náutico para a Série C do Campeonato Brasileiro.