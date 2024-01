A Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS) anunciou nesta sexta-feira a seleção dos melhores do mundo em 2023 e ignorou a boa temporada do português Cristiano Ronaldo no mundo árabe, deixando-o de fora dos 11 ideais. A escalação no 3-4-3 contra com o brasileiro Ederson, o argentino Lionel Messi e estrelas que estão em alta no futebol europeu.