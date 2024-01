A seleção brasileira realizou neste domingo o último teste para a disputa do Pré-Olímpico. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes derrotou o Boavista-RJ, em jogo-treino, neste domingo, por 2 a 1, de virada, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Com isso, acabou indicando também o time titular que levará a campo diante da Bolívia, no dia 23 de janeiro (terça-feira), às 17h (horário de Brasília), no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.