O venezuelano Savarino deve fazer sua estreia pelo Botafogo neste sábado, diante do Sampaio Corrêa, no Engenhão, pela quarta rodada do Carioca. Apresentado oficialmente nesta sexta-feira, o jogador assumiu a camisa 10 que era de Segovinha e se mostrou empolgado com a segunda oportunidade no futebol brasileiro. A confiança é em "ganhar títulos" no clube carioca.