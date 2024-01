A Sauber usou o rapper canadense Drake para oficializar a mudança de nome de sua equipe de Fórmula 1, que passa a se chamar Stake F1 Team após o fim dos cinco anos de contrato com a Alfa Romeo. Em vídeo de animação publicado nas redes sociais, no qual um carro de corrida surge no meio da fumaça, Drake diz: "Adivinhe quem assumiu o volante? Nós assumimos. A era Stake F1 Team começa agora, apertem os cintos". A nova identidade será utilizada em 2024 e 2025, antes do início da parceria com a Audi, a partir de 2026.