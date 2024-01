Reeleito por aclamação há uma semana para mais um triênio no comando do São Paulo, o presidente Julio Casares anunciou nesta sexta-feira a renovação de contrato da diretoria do futebol profissional e também da base, garantindo nomes como o de Muricy Ramalho, Milton Cruz e Zetti até o fim de 2026, quando encerra sua segunda passagem no clube.