O São Paulo teve um duelo complicado com a Ferroviária e perdeu por 2 a 1 pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha. Os dois times, porém, já estavam tranquilos e confirmados no mata-mata. A noite ainda contou com nova goleada do Grêmio por 6 a 2.