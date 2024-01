Foi no sufoco que o São Paulo conseguiu a classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na noite deste sábado, o time paulista foi para o intervalo perdendo por 2 a 0 para o Carajás-PA, mas conquistou a virada por 3 a 2, com gols no fim na Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).