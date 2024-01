Um ano depois de Tite entregar o cargo de treinador da seleção, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) finalmente contratou um profissional para o cargo: Dorival Júnior. O técnico nunca escondeu o sonho de assumir o Brasil e comemorou o convite do presidente Ednaldo Rodrigues. Se por um lado Dorival comemora, a torcida do São Paulo lamenta a saída do treinador responsável por levar o clube ao título inédito da Copa do Brasil. Esta é a sexta vez que São Paulo perde um técnico para uma seleção nacional.