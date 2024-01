A diretoria do São Paulo continua vasculhando o mercado nacional e internacional para buscar o melhor substituto para Dorival Júnior, confirmado na seleção brasileira nesta quarta-feira. Enquanto a diretoria não bate o martelo e anuncia o novo comandante, o time vai se preparando para a largada na temporada, e Pablo Maia revela que o foco total é em conquistar a Supercopa do Brasil diante do Palmeiras.