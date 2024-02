São Bernardo e Ituano foram dois times que chegaram ao mata-mata do Campeonato Paulista em 2023 e buscam repetir a campanha. Por coincidência, ambos foram eliminados pelo campeão Palmeiras, mas fizeram duelos equilibrados e chegam para a nova temporada com excelente expectativa. A partida será realizada neste domingo, às 16h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo.