O Santos não gostou de ser cobrado publicamente pelo V-Varen Nagasaki, do Japão, pela contratação do técnico Fábio Carille, e soltou uma nota oficial nesta sexta-feira à noite garantindo que entrará em contato com os japoneses para solucionar o assunto. As diretorias terão de definir como farão para solucionar o pagamento da multa rescisória do treinador.