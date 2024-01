O Santos realizou neste sábado o seu único jogo-treino antes do início do Campeonato Paulista. Sob o comando de Fábio Carille e com nomes de jogadores experientes entre os titulares, casos de Gil e Giuliano, o clube alvinegro derrotou o Oeste por 2 a 0, na Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Julio Furch e Marcelinho.