O Santos terá em 2024 um ano cheio de mudanças. O inédito rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro fez o time da Vila Belmiro ligar o sinal de alerta. Mudanças precisavam ser feitas. Sem torneios internacionais e a Copa do Brasil para disputar na próxima temporada, a equipe praiana revê seu planejamento e conta com calendário favorável para ter bom desempenho no Paulistão e voltar à elite do futebol nacional.