Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior (1984, 2013 e 2014), o Santos, um das principais categorias de base do futebol brasileiro, não teve vida fácil nesta quinta-feira na estreia do torneio. O clube praiano começou atrás, mas virou o Remo, por 2 a 1, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.