O Santos definiu, nesta quinta-feira, a venda do centroavante Marcos Leonardo para o Benfica, de Portugal. Para adquirir os direitos econômicos do atleta, o clube europeu desembolsou 18 milhões de euros, equivalente a R$ 96 milhões. O artilheiro do Santos nos últimos anos acertou com o clube português até 2029 e já vestiu a nova camisa.