Detalhes administrativos do Santos foram divulgados nesta segunda-feira, em coletiva de imprensa com as presenças do presidente Marcelo Teixeira, do vice-presidente Fernando Bonavides e do coordenador de futebol Alexandre Gallo, mantido na nova diretoria embora tenha feito parte da gestão de Andrés Rueda. O trio revelou um rombo financeiro de R$ 73 milhões deixado por Rueda, justificando a readequação da folha salarial do elenco e a venda de atletas como Jean Lucas, novo reforço do Bahia, conforme anunciado por Teixeira.