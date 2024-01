O Santos não tomou conhecimento do Nova Venécia-ES e garantiu sua classificação antecipada para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior em grande estilo. Neste domingo, o time paulista goleou a equipe capixaba por 7 a 0 e avançou no Grupo 26, na segunda rodada. Já o Cruzeiro, ficou no empate por 1 a 1 com o Nova Mutum-MT e embolou o Grupo 28.