Duas semanas após revelar que negociava a ida de Lucas Braga ao Shimizu S-Pulse, o Santos oficializou o acordo com os japoneses pelo empréstimo do lateral-direito. Fora dos planos de Fábio Carille, o jogador ficará por um ano na nova casa, com preço fixo de venda. Agora, o clube busca novas casas para os 17 encostados do elenco.