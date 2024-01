O jovem jogador do Corinthians Dimas Cândido está sendo investigado pela morte de uma jovem de 19 anos na noite de terça-feira, depois de um encontro no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo. O atleta, de apenas 18 anos, prestou socorro e acompanhou a jovem, além de ter prestado depoimento no 30º DP, da Polícia Civil.