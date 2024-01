Ex-jogador e atual senador, Romário (PL-RJ) assumiu a presidência do America Football Club, tradicional clube carioca, com mandato de 2024 a 2026. Ele foi eleito em novembro do ano passado e oficializou sua posse neste sábado, no Rio de Janeiro. Na chegada ao evento, o ex-atacante e senador comentou sobre a perda de Zagallo, que morreu na noite desta sexta-feira, aos 92 anos.