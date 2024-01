O Corinthians realizou neste domingo o seu primeiro jogo-treino em preparação para o Campeonato Paulista. Com direito a gol de Rojas, que enfrentou um imbróglio com o clube, o time de Mano Menezes venceu o União São João de Araras, time da Série A3 de São Paulo, por 4 a 0, no Centro de Treinamento Joaquim Grava.