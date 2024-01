Maior campeão da Liga dos Campeões e um dos clubes mais poderosos do mundo, o Real Madrid precisou de um pênalti para abrir o placar contra o Arandina, time da quarta divisão da Espanha, mas depois garantiu um triunfo tranquilo por 3 a 1 neste sábado e a classificação para as oitavas de final da Copa do Rei. O brasileiro Rodrygo deixou sua marca.