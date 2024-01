O Palmeiras nem teve tempo para curtir a vitória no clássico com o Santos e já voltou às atividades nesta segunda-feira iniciando os trabalhos para semana com compromissos duros. Titular no clássico, o colombiano Richard Ríos comemorou a boa atuação e previu dificuldades na visita ao Red Bull Bragantino, quarta-feira, em jogo que antecede a decisão da Supercopa do Brasil diante do São Paulo, domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.