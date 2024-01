O Tottenham contou com o faro de gol do centroavante Richarlison para arrancar um empate de 2 a 2 neste domingo, diante do Manchester United, em pleno Old Trafford, pela 21ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro deixou a sua marca ainda no primeiro tempo, quando sua equipe perdia o confronto por 1 a 0. Com o resultado, o time do técnico Ange Postecoglou aparece em quinto lugar com 40 pontos. Já os donos da casa ocupam a sétima colocação, com 32.