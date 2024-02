O Real Madrid perdia por 2 a 0 para o lanterna Almería no intervalo, mas conseguiu vencer por 3 a 2 com um gol de Dani Carvajal no apagar das luzes (90'+9), em jogo disputado neste domingo (21), pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, que também teve a goleada do líder Girona sobre o Sevilla por 5 a 1 e a vitória do Barcelona sobre o Betis por 4 a 2.