Três gols no El Clássico, em um mesmo jogo, e valendo taça! Esse foi o tamanho do feito de Vinícius Júnior nos 4 a 1 sobre o Barcelona, que garantiram o título da Supercopa da Espanha neste domingo, no estádio Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita. Em apenas 45 minutos, o brasileiro entrou para a história do confronto ao balançar a rede três vezes. No duelo, que mais apareceu um atropelamento, o repertório foi variado. Teve gol driblando o goleiro, completando passe do companheiro Rodrygo, e ainda cobrando pênalti. Para completar a festa, que ganhou contornos de massacre, ele ainda atuou como garçom para Rodrygo deixar a sua marca e completar o marcador.