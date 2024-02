Autor de três dos quatro gols do Palmeiras neste início de temporada, o meia Raphael Veiga não mostrou muita preocupação com as tentativas dos clubes árabes de o tirar do Brasil. Nos últimos dias, o Al Etiffaq, da Arábia Saudita, demonstrou interesse pelo atleta e fez até mesmo o empresário comunicar o clube paulista, que revelou não ter nenhuma intenção de vender o meia neste momento.