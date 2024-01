Lutador de MMA, Diego Braga Alves foi encontrado morto na noite de segunda-feira no Morro do Banco, comunidade da zona oeste do Rio. Ele tinha 44 anos, teve uma moto furtada na madrugada anterior em sua casa, em região vizinha, e decidiu ir em busca dela. Um homem confessou ter participado do assassinato e foi preso. A Delegacia de Homicídios da Capital trabalha com a hipótese de o lutador ter sido confundido com milicianos.