Thiago Carpini, técnico do Juventude, ganhou força entre os dirigentes do São Paulo nas últimas horas e pode ser o escolhido para substituir Dorival Júnior, que deixou o tricolor paulista após aceitar o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. A diretoria são-paulina também estuda os nomes do argentino Luis Zubeldía, ex-LDU e atualmente sem clube, e o uruguaio Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro e atual técnico do Valladolid, da Espanha, para o cargo.