O São Paulo está no mercado atrás de um novo técnico após Dorival Júnior aceitar o convite da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira. O treinador tinha uma proposta de reajuste salarial e ampliação do contrato com o clube tricolor até o fim de 2026, quando encerra o mandato do presidente Julio Casares, mas preferiu sair para realizar o sonho de treinar o Brasil.