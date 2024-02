O São Paulo se reapresentou neste domingo, quando iniciou a preparação para o duelo com o Mirassol, nesta terça-feira, às 19h30, no estádio José Maria de Campos Maia, pela segunda rodada do Paulistão. O técnico Thiago Carpini não contou novamente com o quarteto formado por Rafinha, Moreira, James Rodríguez e Michel Araújo, que sequer foram inscritos para o torneio. Eles fizeram um trabalho individualizado de carga específicas.