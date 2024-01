Com gols de Bradley Barcola e Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain (1º) venceu por 2 a 0 em sua visita ao Lens (8º), neste domingo (14), no encerramento da 18ª rodada do campeonato francês, ampliando assim a vantagem em relação aos seus principais perseguidores na briga pelo título.