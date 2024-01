Augusto Melo revelou neste domingo que a contratação de Gabigol era sua grande ambição nesta chegada ao Corinthians. O presidente informou ter se acertado com o jogador, mas que não podia ficar esperando mais por uma resposta do Flamengo, e desistiu do negócio. Mas garantiu que o torcedor pode esperar por nova chegada à altura do goleador e falou em "surpresa."