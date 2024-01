A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, prometeu nesta quarta-feira que vai mergulhar no Rio Sena em julho, dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos. O rio, que passa por intenso processo de limpeza nos últimos anos, receberá parte da disputa do triatlo e também a natação de águas abertas na Olimpíada, que começará no dia 26 de julho deste ano.