As más condições do gramado do Allianz Parque chamaram atenção no clássico entre Palmeiras e Santos, no domingo, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A vitória do time alviverde, por 2 a 1, foi marcada por críticas de ambas as partes ao campo de jogo, incluindo o técnico Abel Ferreira, que pediu "manutenção urgente". A Real Arenas, empresa criada pela WTorre para administrar a arena, solicitou a troca total do piso nesta segunda-feira no "menor prazo possível".