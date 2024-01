A Ponte Preta ainda não oficializou nenhum reforço, mas está fechada com vários jogadores. O último a acertar foi o atacante Renato, de 33 anos. Destaque do CRB-AL no ano passado, com 18 gols e quatro assistências em 48 jogos, o jogador estava livre no mercado e recebeu consulta de vários clubes da Série B, como o Guarani.