O piloto brasileiro Rodrigo Varela, campeão sul-americano de Rali Raid, teve de buscar alternativas para conseguir competir no Rally Dakar 2024 depois de descobrir que seu carro, um UTV Cam-Amhavia, não chegaria a tempo para a tempo para a disputa. Ele foi informado, enquanto passava o Natal com a família, que o navio cargueiro no qual estava o veículo teve de mudar de rota ao fugir de piratas houthis que estavam atacando embarcações no mar vermelho. A mudança do trajeto acrescentou mais 20 dias no tempo previsto para o desembarque.