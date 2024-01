A seleção brasileira sub-23 está com força total em busca de uma vaga para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Mesmo com o técnico Ramon Menezes promovendo mudanças nos dois primeiros compromissos do Torneio Pré-Olímpico, o elenco tem correspondido bem e a motivação está em alta. É o que garante Gabriel Pirani, jogador do D.C. United.