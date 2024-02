Carlos Alcaraz precisou de apenas 65 minutos para selar sua classificação às oitavas de final do Aberto da Austrália. É bem verdade que o segundo colocado do ranking da ATP, contou com o abandono do seu adversário, o chinês Shang Juncheng, mas o duelo estava praticamente decidido. O jogo terminou no terceiro set, quando o espanhol vencia por 2 a 0 (6/1 e 6/1) e liderava a parcial por 1/0, até o asiático sentir dores na perna direita e deixar a quadra.