Ainda sem poder registrar Fábio Carille, pois não pagou a multa rescisória cobrada pelo time japonês V-Varen Nagasaki, o Santos enviou um representante ao Japão para tentar restabelecer a boa relação com os interlocutores asiáticos e encontrar uma solução para a situação, conforme informado pelo presidente Marcelo Teixeira, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira. Ao comentar sobre o assunto e detalhar o que está sendo feito, o mandatário disse ter sido pego de surpresa com a cobrança. Explicou que tratou das negociações para contratar Carille, que estava no Nagasaki desde 2022 e chegou assinar uma renovação de contrato no final de 2023, por meio do representante do treinador, sem nenhuma menção à multa durante as conversas.